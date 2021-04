Část reprezentace a někteří další mladí závodníci měli za sebou trénink na Gardě, někteří trénovali v Medulinu před závodem, ostatní vyplouvali letos na vodu poprvé. Čtyři slunečné závodní dny přinesly nejdříve dva dny kvalifikace ve slabém větru. Po čtyřech odjetých rozjížďkách se flotila rozdělila na zlatou, stříbrnou a bronzovou skupinu.

Dva finálové dny přinesly velmi silný vítr, v sobotu se za větru kolem 8 m/s podařilo odjet jednu rozjížďku, pak ale vítr opět zesílil až na 15 m/s. Druhou rozjížďku tak dokončila pouze část závodníků zlaté skupiny. Pro bronzovou a stříbrnou skupinu byla rozjížďka zrušena. Poslední den foukalo přes 20 m/s, takže nebylo možné vyplout.

V silném větru jel výborně Lukáš Kraus z JK Česká Lípa, který se díky tomu posunul na celkové šesté místo. Stabilními výkony si bronzovou medaili mezi dívkami zajistila Beata Dokoupilová z Jachtklubu Brno. V kategorii do 12 let bojoval o medaili také František Burda z JK Česká Lípa, nakonec skončil čtvrtý. Na stejné pozici mezi dívkami do 12 let byla Liliana Dymáková z YC Vysoké Mýto a šestá Anna Skořepová z Českého Yacht Klubu. Mistrem Chorvatska se stal Josip Tafra z JK Labud.

EVA SKOŘEPOVÁ