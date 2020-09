Diecézní charita Brno usiluje o rozšíření služeb pro nemocné a umírající doma

Statistiky hovoří o tom, že za 30 let bude třetina obyvatel Jihomoravského kraje ve věku nad 65 let. Každý třetí Jihomoravan tedy bude senior, který bude potřebovat určitou míru zdravotní a sociální péče. Odborníci navíc očekávají, že pobytové služby budou pro stát do budoucna velmi nákladné a problémem může být i nedostatek kvalitního personálu. Podle výzkumu, který si nechal připravit Jihomoravský kraj, si také 74 % lidí přeje strávit poslední chvíle života doma.

Zájem pacientů o služby Charity v domácím prostředí výrazně roste | Foto: archiv Deníku