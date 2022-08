„Festival byl několik let těsně propojen s Maratonem hudby Brno. Letos však tam, kde jeden skončí, druhý teprve začne. Nabízíme tak pestrý program živého umění ve městě, ale zároveň se snažíme nezahltit návštěvníky a místní pouze po jeden nabitý víkend,” uvedla ředitelka TIC Brno Jana Janulíková. „Propojením obou festivalů bude nedělní vystoupení nového cirkusu s názvem Nautilus, které vás přenese do světa vědecko-fantastické literatury,“ dodala. Dobrodružná groteska inspirovaná tvorbou Julese Verna vás vtáhne do hlubin moří 14. srpna ve 21 hodin na náměstí Svobody.