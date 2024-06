Skaličák, panťák a veteráni na kolejích. Brno prožilo dopravní nostalgii

/FOTO/ O víkendu 15. a 16. června se v Brně konaly Dny dopravní nostalgie k 20. výročí IDS JMK. V rámci akce se lidé mohli svézt z Brna do Blažovic parní vlakem, taženým lokomotivou 433.001 zvanou "Skaličák", přes historický autobus z Blažovic do Sokolnic, až po elektrickou jednotku ř. 560, zvanou "panťák", která nás zavezla ze Sokolnic zpět do Brna.

Dny dopravní nostalgie | Foto: Rudolf Staněk

V galerii je i setkání panťáku s nejnovější elektrickou jednotkou Moravia na opraveném nádraží Sokolnice - Telnice a Skaličáku s esem (el. lokomotiva ř. 362) na hlavním nádraží v Brně.