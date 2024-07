/ROZHOVOR/ Jana Novokmet, učitelka češtiny pro cizince, která pochází z české menšiny v Chorvatsku, v rozhovoru vzpomíná na své dva domovy. Narodila se v době války v bývalé Jugoslávii, kdy její rodina musela uprchnout do Československa. Po návratu do Chorvatska a následném studiu češtiny v Záhřebu se rozhodla pokračovat ve studiích v Brně, kde dnes žije již 11 let. Do Brna, konkrétně na Kobližnou, se také přesunula putovní panelová výstava „Milí Češi, zdravíme z Chorvatska“. Jedná se o ukázkový příběh české pomoci uprchlíkům, který přetrvává. Rovněž prezentuje témata, která v mnohém reflektují události dnešních dnů.

Pocházíte z české menšiny v Chorvatsku. Lze tvrdit, že máte dva domovy?

Určitě ano. Narodila jsem se v nemocnici u města Pakrac, které leží v severovýchodní části Chorvatska, tedy mimo klasickou cestu českých turistů. Přišla jsem na svět v době, kdy v Chorvatsku začala domovinská válka. Několik týdnů po mém narození se nemocnice ocitla v epicentru bojů a matky musely rodit pod přímou palbou. Naštěstí jsme tomuto hrůznému zážitku unikli. Fronta se však každým dnem posouvala blíže k našemu domovu. Před bombardováním jsme se schovávali ve sklepě. Tehdy rodiče rozhodli, že využijeme možnosti odjet do Československa. Tak jsem poznala svůj druhý domov.

Muselo to být těžké rozhodnutí opustit domovy a blízké.

Rozhodně. Otec musel zůstat doma. Já byla dvouměsíční miminko a sestře byly dva roky. Maminka to neměla jednoduché. Po příjezdu nás ubytovali v rekreačním středisku ve Vranově nad Dyjí a pak přesunuli do Znojma, protože tam v zimě pro malé děti nebyly úplně dobré podmínky. Sestra to prý vnímala jako nekonečný výlet.

Už jste se nevrátili zpět, když žijete v Brně?

Ne. Tatínek nás převezl hned, jak to bylo možné. Strašně se mu po nás stýskalo. Do Česka jsem se dostala podruhé až v souvislosti se studiem vysoké školy. Vybrala jsem si český jazyk a pedagogiku v Záhřebu, ale protože jsem měla velmi dobré základy češtiny z domova, rozhodla jsem se je maximálně zužitkovat při studiích v Brně na Masarykově univerzitě. Nejdříve jsem byla na stipendiích a brala to jen jako zahraniční zkušenost. Postupně jsem si však Brno velmi oblíbila, a zároveň dostala pracovní nabídku na univerzitě. Bylo rozhodnuto. Našla jsem si zde životního partnera, mám zde rodinu a žiji zde již 11 let. Neměnila bych.

Jana Novokmet

• Nar. 1991 v Pakraci

• Vystudovala český jazyk a pedagogiku v Záhřebu a získala nostrifikaci v České republice

• Soukromá učitelka češtiny pro cizince

Co vám učarovalo? Říká se, že jižanské národy jsou srdečnější a bezstarostnější. Nechybí vám to tady?

Přijde mi, že tady si každý hledí svého. Užívám si svobodu na vesnici. Teď to nemyslím hanlivě, ba právě naopak. V Brně se cítím svobodná. Je to větší město s mnoha kulturními možnostmi a všude je to blízko.

Co máte nejraději?

Asi Kraví horu a Špilberk. Chodím tam na procházky se synem.

Čemu se věnujete pracovně?

Učím češtinu cizince. Ta práce je skvělá. Mohu srovnávat různé přístupy. Snažím se klást důraz na konverzaci, což mi třeba na české základní škole v Chorvatsku chybělo. Jazyk se v čase vyvíjí a na to se mnohdy zapomíná.



Kdo jsou vaši nejčastější studenti?

Nemám preference a ani bych se neomezovala na národnosti. Překvapil mne však zájem o češtinu třeba ze strany Mexičanů. Učíme se vždy navzájem. Pro mě to je také nemalý přínos. Studenti mají vždy motivaci mluvit o vlastní zemi a kultuře. Pokaždé se dozvím něco nového.

Koho byste označila za antitalenta na češtinu?

To nemohu říct (smích). Ale obecně jsou to velké národy, které prostě nemají dostatečnou motivaci. Nejjednodušší je to samozřejmě pro slovanské národy. V poslední době třeba pozoruji logicky zvýšený zájem Ukrajinců.

Jak dlouho trvá naučit se česky?

Samozřejmě záleží na studentovi, ale pokud se budeme bavit o těch jazykově blízkých národech, tak třeba dva roky.

To je celkem dlouhá doba, abychom zapojili třeba Ukrajince na pracovním trhu.

To jsme se špatně pochopili. To je top úroveň. Na složení základní jazykové zkoušky bych jim dala půl roku. Pokud člověk má motivaci, tak to zvládne. Důkazy vidím u jazykových zkoušek, kde přísedím. Ta motivace Ukrajinců učit se česky je vysoká, a to je dobře. Sama z vlastní zkušenosti vím, že bez jazyka budete pouze přežívat.

Co když ale nemáte jako uprchlice chuť učit se cizí jazyk, když jste přesvědčena, že se vrátíte zpět domů?

Když jsme utíkali v devadesátých letech, taky si maminka myslela, že je to jen na dva týdny. Nakonec to bylo několik měsíců. Tvrzení, že je tady někdo na krátkou dobu, je nesmysl. Nikdo nemá křišťálovou kouli. A i kdyby to bylo jen na chvíli, vždycky to lze chápat jako příležitost naučit se jiný jazyk. Je to úžasný pocit, a opravdu, i když to zní jako klišé, mohu potvrdit, že kolik jazyků umíte, tolikrát jste člověkem.

Jak se ocitli Češi ve válce v Chorvatsku? Rozpad socialistické Jugoslávie a touha po samostatnosti, podněcované historickými křivdami a vzedmutím nacionalismu, vedly začátkem devadesátých let ke krvavému konfliktu mezi Chorvaty a Srby. Sousedé, ale i celé rodiny, začali bojovat proti sobě. Uprostřed konfliktu stanula bez vlastní viny i silná česká menšina, která Chorvatsku žila mírumilovným životem již od do Habsburské monarchie. Její představitelé se v době nejvyšší nouze obrátili na svůj druhý domov v Československu. Děti a matky byly na podzim v roce 1991 evakuovány z Chorvatska do Československa na základě rozhodnutí tehdejší vlády a prezidenta Havla. Nejednalo se pouze o Čechy, ale také o Srby nebo Maďary. Nebylo důležité, na které straně konfliktu, kdo stál. Hlavní bylo zachránit nevinné děti. Dnes se stále hlásí k české národnosti přibližně 7500 chorvatských občanů.