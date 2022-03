Nakonec "jen" roční mezeru si pandemická omezení vynutila v tradici krojových plesů v Hlohovci. V tradičním lednovém termínu sice ještě parket musel zůstat prázdný a stárky si chasa raději zvolila už na Štěpána, ale jakmile to podmínky dovolily, krojový ples ročníku 2022 pořadatelé připravili, chasa se nastrojila do krojů, hosté přišli a všichni společně si ples užili. A protože to bylo jen pár dnů po ruském útoku na Ukrajinu, nezapomněli organizátořii ani modrožluté stužky a dar na pomoc těžce zkoušené zemi a jejím lidem.