„Udělalo nám radost, že i přes rozmarné počasí a vládní opatření se podařilo vytvořit nevídané rekordy. Celorepublikově se zúčastnilo přes 22 000 účastníků, z toho v Brně 3 600 sportovců ze 400 firem a institucí. Brňané v květnové výzvě vykázali 603 500 km na kole a 227 660 km pěšky, což je například cesta ze Země na Měsíc a zpět. Podařilo se ušetřit 108 000 kg emisí CO2. Pro představu - tolik absorbuje 108 stromů za 100 let,“ shrnuje koordinátorka brněnské kampaně Hana Rárová z obecně prospěšné společnosti Partnerství. Rekordnímu zájmu pomáhá nejen poptávka od Brňanů, kteří se chtějí po městě dopravovat jinak než v MHD nebo v autě kvůli epidemické situaci, ale i nedostatek kulturních i sportovních příležitostí v prvním pololetí.

Nejde o výkony, ale změnu chování a dopravování na „vlastní pohon“

Vyvrcholením kampaně bude závěrečný večírek v Otevřené zahradě Nadace Partnerství 16. června od 17 hodin. Vítězem se nestává ten, kdo najel nejvíce kilometrů, ale každý, kdo překonal sám sebe a zkusil alespoň trochu změnit své stereotypy v dopravování. Vedle vyhlášení kompletních výsledků a tomboly s hlavní cenou, kterou je nové kolo od Cyklospecialit, bude součástí večírku i vyhlášení brněnského Cyklozaměstnavatele. Kampaň chce totiž povzbudit nejen zaměstnance, ale také zaměstnavatele a odměnit ty firmy, které poskytují lepší podmínky pro cyklisty nebo sportovce dojíždějící do práce na „vlastní pohon“. Toto ocenění získala jako první například firma Thermofisher Scientific, která letos do výzvy namotivovala 237 zaměstnanců, loni to byla firma Katanga, s.r.o.

Cílem výzvy Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Vedle radosti z pohybu mohou účastníci pomoci zlepšovat i cyklistickou infrastrukturu díky anonymním datům o svých cestách a tím vytvořit přidanou hodnotu života ve svém městě. Výzvu Do práce na kole 2021 finančně podpořili Magistrát města Brna pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, Městská část Brno - Střed a firma Thermofisher Scientific.

Podrobné výsledky zde.

HANA RÁROVÁ