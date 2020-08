Teplota přesahovala 30 stupňů. Byl to opravdu horký červencový den. Na plánovaný Dobroden jsme se moc těšili. Pozvali jsme dobrovolníky, abychom doprovodili seniory z brněnského Domova pro seniory Vychodilova na procházku po okolí.

Dobroden umožnil obyvatelům Domova pro seniory Vychodilova podělit se o vzpomínky. | Foto: archiv brněnské Adry

Odpoledne jsme trávili nakonec ve stínu zahrady domova či chládku vstupní haly. Strávili jsme příjemné odpoledne povídáním o tom, jak se seniorům v domově daří. Senioři rádi vzpomínají a často vyprávěli o tom, jaké to bylo za komunismu, jak se cestovalo, jaké těžkosti mnozí zažívali. Bylo to odpoledne, kdy se my mladší učíme zastavit, naslouchat a nasát moudrosti nabyté životem.