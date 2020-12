Nabídka krátkodobých kurzů je bohatá, tradiční kurzy o astronomii, trénování paměti či Latinské Americe doplňují nové kurzy, jakými jsou úvod do českého znakového jazyka, genealogie či kurz o rodu Lichtenštejnů. Přestože mnoho seniorů je velmi technicky nadaných stále se najdou takoví, kteří potřebují s technikou pomoci. „Nechtěli jsme, aby méně technicky zdatní senioři přišli o možnost distančního vzdělávání, proto jsme navázali spolupráci s dobrovolnickým centrem MUNI POMÁHÁ.“ upřesňuje Barbora Hašková, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání, pod které Univerzita třetího věku spadá. Dobrovolníci jsou k dispozici v časech přednášek a mohou seniorům pomoci buď po telefonu nebo přijet přímo k nim domů. „V mobilní aplikaci MUNI POMÁHÁ mají dobrovolníci možnost označit, že chtějí pomáhat přímo v oblasti IT nebo vzdělávání seniorů, díky tomu se nám daří najít ty pravé dobrovolníky na pomoc Univerzitě třetího věku rychle.“ doplňuje koordinátorka dobrovolníků Barbora Hauserová.

„S dobrovolníky máme velmi pozitivní zkušenost, jsou flexibilní a nedělá jim problém navštívit naše posluchače u nich doma. Pro naše posluchače je to velká pomoc, když se nám nedaří je navést po telefonu.“ konstatuje Markéta Jelínková, která distanční kurzy pro seniory připravuje.

Ukazuje to příběh paní Ludmily, které se nedařilo ani po dlouhém telefonickém hovoru přihlásit právě do aplikace Microsoft Teams, kde se chtěla připojit k astronomickému kurzu. „Po kontaktování dobrovolnického centra navštívil paní hned druhý den dobrovolník. Ten ale zjistil, že ke spuštění je potřeba přeinstalovat celý systém, což vyžadovalo několik hodin, které nemohl poskytnout. Dobrovolnické centrum prakticky obratem našlo druhého dobrovolníka, který se za paní zastavil i přesto, že byla sobota a problém zdárně vyřešil.“ Bez pomoci a ochoty obou dobrovolníků by paní Ludmila přednášky sledovat nemohla, měla proto velkou radost, že se problém podařilo vyřešit úspěšně a velmi rychle. „Jsme moc rádi, že spolupráce s MUNI POMÁHÁ, kterou jsme navázali již na jaře nadále funguje a naši senioři tak nemusí mít obavu se do kurzů přihlásit ani pokud počítač příliš neovládají.“ uzavírá Hašková.

PAVEL ŽÁRA