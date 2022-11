Předloni odstartovala organizace projekt Jedna se počítá, který zprostředkovává pomoc dětem v Brně a okolí a je veden pod veřejnou sbírkou. „Tato iniciativa sbírá alespoň jednu korunu za osobní nebo firemní výzvu. Jedním z hlavních cílů je zapojit co nejvíce firem a podnikatelů a vytvořit tak síť dobropodniků po celém Brně. Zároveň se chceme podělit o to, co se nám společně podařilo,“ uvedla Petra Pachlová, zakladatelka a ředitelka organizace Dnes pomáhám.