„Dobrý den, ráda bych tímto poděkovala všem záchranářům, kteří přijeli včas 22. září krátce po půlnoci k nám do brněnských Bohunic a pomohli mi při překotném porodu. Jen díky jejich pomoci se nám narodila zdravá dcera a vše proběhlo bez komplikací. Velké díky patří především dvěma mužům, kteří byli se mnou v sanitce a byli mi velkou oporou při porodu. Chtěla bych jim osobně poděkovat, pokud by byla možnost, jednalo se o sanitku číslo 16,“ napsala nám paní Markéta.

Matka děvčátka, které přišlo na svět v sanitce, osobně poděkovala záchranářům. | Foto: archiv jihomoravských záchranářů

Prosbě jsme rádi vyhověli a setkání se podařilo zprostředkovat, šťastná rodinka se tak po čtvrt roce viděla s lékařem Stanislavem Popelou a Lukášem Skřejpkem, jedním ze záchranářů, kteří rodičce přispěchali na pomoc. „Nejprve to vypadalo, že přesun do porodnice stihneme, ale po té, co jsme mladou ženu uložili na nosítka, bylo jasné, že miminko přijde na svět už ve voze. Všechno šlo dobře, maminka byla šikovná a Mia se narodila během několika minut. Tatínkovi jsme pak umožnili přestřihnout si pupeční šňůru, také on celou situaci zvládl skvěle. Výjezdy, na jejichž konci je zdravé miminko, jsou ty nejkrásnější,“ říká lékař Stanislav Popela.