Vydejte se po stopách kamenické historie dobývání a zpracování žuly. Stezka dlouhá čtyři a půl kilometru vás zavede do dlouhá léta kamenicky činné oblasti s nespočtem historických lomů a dalších pozůstatků po dobývání, transportu a úpravě kamene. Naučný okruh vám zábavnou i naučnou formou představí, co že je to vlastně za kámen, jak se dá štípat, rozbíjet, řezat a leštit. Ale třeba i transportovat. Na své si přijdou milovníci staré techniky, na kterou si zde mohou sáhnout. Návštěvníci si pomocí chytrých telefonů spustí videa v aplikaci s rozšířenými realitami, které návštěvníka vtáhnou do dob, kdy celá oblast Horek aktivně žila kamenictvím.