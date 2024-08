Dům pro Julii, který začal přijímat první dětské klienty na začátku srpna tohoto roku, nabízí kombinaci zdravotní péče a sociálních služeb. Ta zahrnuje komplexní podporu rodinám nevyléčitelně nemocných dětí, a to od jednoho roku do věku 26 let. „Naše zařízení poskytuje rodinám prostor pro odpočinek a regeneraci, zatímco o jejich děti pečuje odborný tým. Provoz jsme zahájili s kapacitou čtyř obsazených pokojů, postupně budeme kapacitu navyšovat. Rodiny si možnost odpočinku velmi cení, těší nás i jejich důvěra v náš tým. Konečně můžeme nabídnout pro domácí pečování tak zásadní a zároveň velmi chybějící službu, a to pro zájemce z celé republiky,“ popisuje první zkušenosti Radka Vernerová, zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Dům pro Julii.

Mezi prvními rodinami, které využily služeb tohoto hospice, je i paní Schwarzová, maminka sedmnáctiletého Vojty. „Dům pro Julii nám poskytl neuvěřitelnou úlevu. Díky pobytu jsme měli možnost odpočinout si, věnovat se i našemu mladšímu synovi, vzít ho poprvé společně s partnerem na výlety a koupaliště. V neposlední řadě věnovat se i sobě s partnerem a načerpat energii pro další péči. A přitom jsme věděli, že je o staršího syna skvěle postaráno,“ vysvětluje Jana Schwarzová, která nepřetržitě pečuje o nemocného syna v domácím prostředí.



„Vojta má velmi vzácné onemocnění, Ohtaharův syndrom. Chvíli po jeho narození jsme zjistili, že zdravotně neprospívá. Na diagnózu jsme nakonec čekali skoro osm let, lékaři zprvu nevěděli. Na jeho nemoc však není lék. Některé věci nejdou změnit, ale jsem ráda za péči zdravotních sestřiček a pečovatelek Domu pro Julii, již několik let k nám domů dojíždějí pomáhat s péčí o Vojtu. Teď poprvé zažil část letních prázdnin v krásném prostředí budovy Domu pro Julii. Vím, že o něj bylo s láskou a profesionálně postaráno,“ shrnuje paní Schwarzová.

„Když jsem o Domu pro Julii prvně slyšela, věděla jsem, že jsem svědkem něčeho mimořádného, ale naše návštěva předčila veškerá moje očekávání. Oba s partnerem jsme byli dojati nejen architektonickou nádherou, ale zejména tím, jak je myšleno na děti a všechny jejich potřeby. Věřím, že si budovu a péči všichni klienti užijí a jejich rodiny si budou moci odpočinout. Má obrovský smysl budovat zařízení tohoto typu. Jsme velmi vděční, že můžeme být klienty Domu pro Julii a využívat jak terénní, tak pobytové služby,“ říká paní Schwarzová.