Někdo chodí ke sv. Mikuláši každou neděli na mši, někdo se tam přijde podívat jednou za rok o vinobraní. Přesto jsou snad téměř všichni lidé ve Znojmě na hlavní městský kostel hrdí. Děkujeme Vědomilu Vildomcovi za krásné fotky, které krásu kostela ukazují a vystihují.

Hlavní znojemský kostel sv. Mikuláše uchovává důstojnost a krásu staletí. | Foto: Vědomil Vildomec

Milí přátelé, pojďte se mnou vstoupit po špičkách do této katedrály a obdivovat se mnou dílo a um našich předků. Rád často navštěvuji toto místo, vždy zde na mě dýchá klid a mír, s úctou a obdivem vzhlížím vzhůru ke klenbě a obloukům a jakoby celý vesmír byl kolem mne. A mám jedno takové tajné přání. Kdyby tak šlo nafotit katedrálu při plně rozsvícených světlech a ze všech míst. Jednak při denním sluníčku, které by prozařovalo okny dovnitř a pak večer, kdy osvětlení z venku vytváří neopakovatelnou atmosféru. Pokaždé by to mělo jinou atmosféru a ducha.