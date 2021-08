„Každá její láska byla první i poslední… Taková, jakou prožíváme jen jednou za život. Bylo jedno, jestli milovala den nebo rok. Vždy to bylo stejné.“ Tak popsala svou slavnou sestru Simone Berteaut, jejíž celosvětově úspěšná biografická kniha "Piaf" tuto divadelní hru inspirovala. Byla to právě Berteaut, jež byla svědkem většiny životních kotrmelců Edith Piaf, jejího vzestupu na samotném počátku kariéry, období slávy, i jejího tragického předčasného odchodu.

Životní příběh kontroverzní divy se na divadelních prknech stává hereckým, ale i hudebním koncertem dvou žen. Petra Bílková provází příběhem coby Edithina sestra Momonka, zdatně ale ztvárňuje i mužské postavy, které Piaf vstoupily do cesty, a v neposlední řadě okouzluje svou hrou na klavír. „Život Edith Piaf je obrovský příběh a mě moc baví se do něj nořit a hledat,“ říká.

Vanda Hauserová pak exceluje mluveným slovem i fenomenálním zpěvem v titulní roli, jejíž ztvárnění jí vyneslo v roce 2019 širší nominaci na Ceny Thálie. „Šansony Edith Piaf zpívám už od konzervatoře. Vždy mne fascinovaly. Jsou jedinečné, hluboké, intimní, ona zpívala svůj život. Jejich hlavním tématem je láska, která zrcadlí i její životní příběh,“ říká Vanda Hauserová, která se svou hereckou kolegyní téměř pokaždé sklízí na konci představení standing ovation.

Hru Divadla Kampa neoceňuje jenom publikum, dočkala se rovněž pochvalné kritiky. „Během představení jsem bojoval s předsudkem, že chlapi nebrečí. Ale ano, brečí a rozhodně jsem v sále nebyl jediný. Způsob, jakým je zpěvaččin osud podaný, je totiž výsostně dojemný,” nechal se slyšet Jiří Koula na idivadlo.cz.

„Jak říká sama Edith Piaf: ‚Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je můj žánr.‘ Ano každá její píseň byla příběhem, za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně bylo pro nás objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i tragických dramat,“ přemítá spoluautorka scénáře a zároveň režisérka inscenace Iveta Dušková. „Vše, co ji potkalo, co prožívala, ať už dobrého nebo špatného, dokázala proměnit v tvůrčí energii. Nikdy nezatrpkla, každý její počin byl oslavou života, demonstrací tvůrčí síly,“ dodává Dušková.

Kde lidé na jiihu Moravy a v širším okolí hru uvidí?

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama

2. srpna 20:00 Brno, Biskupské nádvoří

3. srpna 20:00 Lednice, Státní zámek Lednice

25. srpna 20:00 Olomouc, Korunní pevnůstka

26. srpna Jindřichův Hradec, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec