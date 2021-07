Handicapované sportovce může podpořit každý – první den se totiž odehraje speciální výzva – do ní chtějí organizátoři zapojit stovky lidí, kteří budou v jeden moment vytleskávat stejnou melodii. Výsledné video poletí rovnou z Brna k olympijským kruhům do Tokia, kde má povzbudit české paralympioniky. V 17:00 hodin pak na náměstí Svobody odstartuje benefiční show Z očí do Očí s Janem Krausem. Vstupné je dobrovolné.

„Do Brna díky Emil Open 2021 zamíří 755 mladých handicapovaných sportovců ze 14 zemí, kteří poměří své síly v pěti letních sportech. Mezi ně patří atletika, plavání, stolní tenis, boccia a bocce. Sport boccia jde přirovnat ke hře pétanque, s tím, že je přizpůsoben lidem se zdravotním postižením. Bocce představuje podobný sport, ale účastníci jej hrají venku na trávníku,“ říká viceprezident Emil Open Vojtech Kocůrek. Emil Open jsou otevřené pro handicapovanou mládež ve věku 10 až 26 let. Letos se současně konají také speciální sportovní kempy pro vozíčkáře – a to kemp basketbalu a ragby. V obou sportech půjde o mezistátní utkání mezi – Českem a Rakouskem. Slavnostní ceremoniál, který představí týmy společně s průvodem vlajkonošů, startuje na náměstí Svobody v 16:00 hodin.

Evropsky hry handicapované mládeže startují 23. června a trvají až do neděle 27. června. I veřejnost dostane šanci si vyzkoušet různé druhy sportů pro handicapované. Na náměstí Svobody se zájemci seznámí třeba s rugby či basketbalem na vozíku, para golfem, paralympijským sportem boccia či například s futsalem pro nevidomé.

Brno ožije díky Evropským hrám handicapované mládeže, dorazí přes sedm stovek sportovců ze čtrnácti zemí.Zdroj: se souhlasem pořadatelů

Podpora paralympioniků z Brna do Tokia

Nadační fond Emil se rozhodl během svého jubilejního ročníku Emil Open zapojit stovky lidí a podpořit obřím potleskem všechny handicapované sportovce. Natočené video poletí z brněnského náměstí Svobody rovnou k olympijským kruhům do Tokia, kde má za úkol povzbudit české paralympioniky. Zapojit se může každý. Tato výzva, která má jasný cíl – podpořit handicapované sportovce – startuje hned po zahájení her, a to 23.6. v 16:45 hodin.

Jan Kraus a show pro Emil Open

Do Brna se z legendárního červeného gauče přesune také Jan Kraus, který pro Emil Open chystá Show Z očí do očí s Janem Krausem. Poprvé se show odehraje na otevřeném prostoru – a to rovnou na náměstí Svobody. „Vstupné je dobrovolné, příspěvek ale putuje Nadačnímu fondu Emil. Mezi hosty se objeví rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Právě Masarykova univerzita je dlouholetým partnerem her. Mezi další hosty patří Kristýna Křenová z komunity Adapted, která se snaží dostat adrenalinové sporty mezi co nejvíce lidí s handicapem. Posledním hostem v show bude známý český bojovník ve smíšených bojových uměních (MMA) Jiří Procházka. „Jiří je dnes nejúspěšnějším českým bojovníkem v organizaci UFC,“ uvádí koordinátorka programu Emil Open Lenka Uldrijanová, která je ze spolupracující organizace Liga vozíčkářů. Show začíná v 17:00 hodin. Po ní pak následuje koncert zpěváka a herce Městského divadla v Brně Dušana Vitázka.

Emil Open významně podporuje město Brno a Jihomoravský kraj. Kromě toho finančně podpořilo dalších devět krajů České republiky. „Hry jsme schopni uskutečnit také díky finanční podpoře města Brna a dalších partnerů. Jejich podpory si velmi vážíme. Jsme hrdí, že letos se v Brně může odehrát krásný jubilejní desátý ročník,“ konstatuje prezident Emil Open Pavel Zbožínek. Generálním partnerem Emil Open 2021 jsou Teplárny Brno. Na akci se rovněž podílejí desítky dobrovolníků, a to především z Masarykovy univerzity, která je též dlouholetým partnerem události. Mezi partnery patří též České hnutí speciálních olympiád, Liga vozíčkářů či Adapted.

O pořadateli – Emilova sportovní, z. s.

Emilova sportovní, z. s., je spolek založený Nadačním fondem Emil za účelem podpory rozvoje pohybových aktivit veřejnosti a osob se zdravotním postižením, pořádání sportovních akcí a zakládání sportovních klubů. Nadační fond tak rozšiřuje a zviditelňuje svoji charitativní a sportovní činnost.

Nadační fond Emil je nezisková organizace pomáhající handicapovaným dětem a mladým lidem do 30 let sportovat, a to především formou přímé finanční pomoci. Nadační fond Emil podpořil již přes 8 tisíc individuálních sportovců i sportovních klubů. Jeho základním posláním je být symbolem účinné pomoci handicapovaným mladým sportovcům, pomáhat jim v rámci celé ČR prostřednictvím sportu překonávat vlastní bariéry, nacházet nové přátele a objevovat ten „svůj“ smysl života.

O Emil Open

Evropské hry handicapované mládeže jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením. Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu. Akce navazuje na úspěšné a výrazně rostoucí předchozí ročníky her handicapované mládeže.

Karolína Křenková