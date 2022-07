Emil Open. V Brně soutěží přes pět stovek mladých lidí se zdravotním postižením

Od včerejška Brno opět hostí Letní evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Až do 26. června se na brněnských sportovištích utkají sportovci ve věku od deseti do šestadvaceti let se zdravotním postižením. Své síly budou měřit v sedmi sportech a více než 30 disciplínách. Jedinečný projekt Emil Open se koná již pojedenácté.

Letní evropské hry handicapované mládeže Emil Open začaly ve středu slavnostním zahajovacím ceremoniálem, na němž nechyběl průvod vlajkonošů, pochod bubeníků centrem Brna ani tradiční benefiční show Jana Krause Z očí do očí. | Foto: se svolením pořadatelů