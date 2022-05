Slova podpory vyjádřily mnohé uznávané osobnosti jako Rastislav Maďar, děkan lékařské fakulty v Ostravě, Marian Kacerovský, předseda české perinatologické sekce Československé chirurgické a gynekologické společnosti, Roman Peschout, krajský perinatolog kraje Vysočina, nebo Barbara Maria Willi, děkanka hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. „Samozřejmě velmi ráda podporuji morálně iniciativu Etika life. Jako umělec vím, co to znamená být odlišný,“ napsala paní profesorka Willi. „Toto je jediný běh, který znám, který nemá žádné poražené, ale jenom samé vítěze,“ prohlásil Roman Peschout.

Spolek Úsměvy pomáhá dětem i dospělým s Downovým syndromem, pomáhá novým rodičům vyrovnat se s těžkou životní situací. Že tím život nekončí a že rodiny nemusí rezignovat třeba na sportovní aktivity, dokazuje i tento běžecký happening, který nabízí účastníkům závod ve třech kategoriích – běh s hromadným startem na 4 000 metrů, rodinný či skupinový běh na 800 metrů a běh družstev na 800 metrů s kapitány s Downovým syndromem.

Hlavní organizátorkou akce je Martina Novotná, která se po pandemické pauze znovu pustila do uspořádání charitativního běhu. „Etika on run není jen běh, je to také živý seminář tolerance, úcty a respektu k ostatním,“ říká lékařka Martina, která se dlouhodobě snaží o sbližování lékařů a rodin dětí s postižením.

Pestrý doprovodný program, který účastníkům přinesl kulturní i kulinářské zážitky, zahrnoval vystoupení taneční skupiny Základní umělecké školy Kuřim, vystoupení mažoretky Zuzany Filoušové či Pěveckého sboru Gymnázia Křenová.

Výtěžek ze startovného ve výši 78.200 Kč byl věnován na podporu činnosti spolku Úsměvy.