Program Faktoru K začíná ve středu 5. října v pět hodin odpoledne tiskovou konferencí spolku Tripitaka k aktuálnímu projektu Káznice žije! Kdo přijde, dozví se, co se v Káznici aktuálně děje, jaký je výhled do dalších let i z jakých zdrojů je hrazený současný kulturní provoz. Na konferenci navazuje komentovaná prohlídka výtvarných děl instalovaných v běhu let v Káznici i vytvořených speciálně pro Faktor K.

Čtvrtek patří konferenci Káznice 250. Program připravený městem Brnem a spolky fungujícími v Káznici připomene 250 let od položení základního kamene stavby a zároveň prezentaci a diskuzi nad současností a budoucností Káznice a projektu Kreativního centra. Úvodní diskuze je pro registrované, program od čtyř hodin odpoledne i pro širokou veřejnost.

Zvěř v Káznici

Všechny čtyři večery zaplní divadelní a hudební performance a koncerty. Ve středu to budou originální divadelní představení. „V průběhu jednoho večera uvidí diváci čtyři performance. Všechny spojuje výrazný podíl ženských tvůrkyň a důraz na pohybovou a vizuální stránku díla,“ láká na program dramaturgyně festivalu Eva Lietavová. Čtvrtek patří multimediálnímu showroomu a koncertům z projektu Káznice LIVE. „Tento projekt živě streamovaných koncertů vznikl na podporu umělců v době lockdownu, ale Káznice LIVE stále dává možnost navštívit koncert jak naživo, tak online,“ dodává Eva Švédová za pořadatele z Gnomon Production.

V pátek večer můžou diváci naposledy zažít monumentální divadelní performanci Zvěř. „Performance Zvěř, to je ponor do hlubokého lesa, pobyt na hranici vědomí a snu, nečekaný zážitek z prostoru Káznice," popisuje Pavel Strašák, který je autorem konceptu. V náročném projektu spolupracují desítky performerů z různých brněnských uměleckých souborů. Návštěvníci si můžou vychutnat jeho podivuhodnou atmosféru v pátek mezi sedmou a půl devátou hodinou večer.

Oáza klidu

Sobota odpoledne nabízí zklidnění. V kapli Káznice zazní léčivý gong, příchozí mohou zkusit meditace, muzikoterapii nebo hlasovou dílnu. Festival Faktor K zakončí sobotní večer s Českým národním improvizačním divadlem a koncerty. Faktor K se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Veškeré informace najdete na stránkách www.kaznice.art.