Nedávno jsem stál v jednom marketu ve frontě na pokladnu a slyšel jsem aniž bych chtěl naslouchat dvě paní jak si spolu povídaly a stěžovaly si na rozmary počasí. Jak jeden den je tak a druhý zase naopak než by mělo být. Jak prý se střídají ty obrovské výkyvy. V duchu jsem s nimi souhlasil a přemýšlel o tom, proč, nebo čím to může být. Dal jsem si za úkol vypátrat pravou příčinu oné zapeklité záležitosti.

Vzpměl jsem si na pohádku o Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Ti by mohli něco o tom vědět a připadně podat nějaké vysvětlení. Vyšel jsem navečer do přírody s nadějí, že některého z nich potkám a něco se od nich dovím. Slunečník za kopci ukládal svoje poslední paprsky k spánku. Měsíčníka nebylo zatím ještě vidno. Nezbylo mi nežli čekat na třetího z nich zda se někde na blízku neobjeví. Větrník na sebe k mému štěstí nedal dlouho čekat. Proháněl se po kopcích a zkoušel pružnost všeho , co se mu stavělo do cesty. Zavolal jsem na něj, že bych s ním rád hovořil. Ochotně přistál odemne na pár kroků. Řekl jsem mu, že bych se rád podíval k nim tam nahoru, jak to tam vše funguje a jak to vše organizují. Bez dlouhého rozmyšlení mi řekl: „Nasedni na má křídla vezmu tě k nám nahoru, zrovna zítra máme plenární zasedání, takže můžeš vidět jak to vše u nás probíhá. Nasedl jsem a už jsme fičeli. Druhý den ráno jsem brzy vstal, tiše jsem se vkradl do jednací síně, ukryl se za závěs a jal se pozorně naslouchat. První přišel a usadil se na své místo Vánek.