Filharmonie Brno otevře svou 69. sezonu v neděli 15. září pod vedením šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Zahajovací koncert vzdá hold dvěma hudebním velikánům, a to Bedřichu Smetanovi a Antonu Brucknerovi, od jejichž narození letos uplynulo 200 let.

Program zahájí dvě symfonické básně Bedřicha Smetany, Hakon Jarl a Richard III. Autor v nich stvrdil svůj obdiv a příklon k novoromantické programní hudbě. „Silnou oporu nalezl ve Franzi Lisztovi, který byl tehdy už mezinárodní hudební autoritou, a rozhodl se po jeho vzoru začít s kompozicí symfonických básní, které byly tehdy v evropské hudbě novinkou. Byl-li Smetana do té doby tvůrcem převážně drobnějších skladeb klavírních, obrátil nyní svou pozornost k orchestru a novým velkým formám,“ informoval dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.

V druhé polovině večera zazní Symfonie č. 7 Antona Brucknera, která svého času vynesla autora mezi mezinárodně významné představitele dobového hudebního myšlení. Symfonie byla přijata s bouřlivými ovacemi.

Zahájení se ujme šéfdirigent Dennis Russell Davies, který tak uvede sedmý rok v čele orchestru. „Před příchodem do Brna působil Dennis Russell Davies patnáct let v čele Brucknerova orchestru v Linci. Díky častému provádění Brucknerových děl tam hluboce pronikl nejen do jeho hudby, ale i do jejích interpretačních specifik a nástrah,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Doplnila, že v Brně Davies již řídil symfonii První, Čtvrtou, Pátou a Šestou, nyní je na řadě Sedmá.