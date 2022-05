Film se odehrává během jednoho letního večera. Karel Roden se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu a vypořádal se s minulostí. V pátrání mu pomáhá rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do svého živě vysílaného pořadu. Během Radkova vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona, ale i pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí.