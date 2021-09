V nedalekém lesíku pak nerudný revizor sbíral houby, někde se zase nechal zahrabat do písku, aby si vyhříval revma. Slavný snímek Dovolená s Andělem se před téměř 70 lety natáčel v Hamru na Jezeře a filmový odkaz je v malebné vesničce na Českolipsku stále živý. Ne náhodou se místní chatová osada jmenuje Anděl.

Pláž a celé okolí jsou nasáklé vzpomínkami na film. Jeho záběry sice evokují k tomu, že celý děj pochází z hamerské pláže. Řada lidí si dodnes nevědomky myslí, že se natáčelo i v chatě Jezerka, která v té době v Hamru stála. Filmový štáb se tehdy ale pouze inspiroval jejím jménem a veškeré interiérové záběry se točily ve fiktivní chatě Jizerka v Jevanech u Prahy.

Dnes už na pláži chatu nenajdete. Skutečná Jezerka byla po objevení uranu stržena. V sousedství jezera vyrostly uranové doly, v roce 1985 muselo být z bezpečnostních důvodů dokonce jezero vypuštěno. Stovky metrů pod jeho dnem se těžil uran. Rekreace tu na nějaký čas skončila. Voda se sem vrátila až v roce 1994, kdy už se uran netěžil.

Získat zpět ztracené rekreanty sice nějaký čas trvalo, ale v posledních letech se Hamr může pyšnit stabilní návštěvností kempů, penzionů i pláží. Láká je sem nejen jezero, ale také krásné okolí s pestrou nabídkou na výšlapy do přírody, ať už jsou zříceniny hradů Děvín a Stohánek nebo skalní amfiteátr. Samotné jezero nabízí klidnou dovolenou pro rodiny s dětmi i milovníky sportu. Není tu tak rušno jako u Máchova jezera, vítáni jsou i psi, kteří mají pobyt zdarma a také vlastní pláž. Obec investovala v posledních letech do oblasti u jezera miliony korun a pláži vrátila podobu z 50. let.

Na Dovolenou s Andělem tu zkrátka pořád vzpomínají. Film v kinech vidělo přes 5 milionů diváků a dodnes jej během roku několikrát reprízují televize.

Veronika Nováková