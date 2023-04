V hale brněnské Veterinární univerzity se uskutečnil na Velikonoce už třetí ročník charitativního florbalového turnaje Shooters Beta Eastern Tournament. Účastníci nejen bojovali na hřišti, ale zároveň pomáhali vybírat peníze pro čtyřletou Míšu, která trpí hypotonií svalů a opožděným psychomotorickým vývojem.

Florbalisti vybrali v Brně skoro padesát tisíc pro Míšu | Foto: Beta Shooters, Kryštof Severa

Na turnaji se na Bílou sobotu představila dvanáctka týmů, které zaplacením startovného přispěla právě na péči pro Míšu. Kromě toho se k celkové částce přičetla také útrata na baru. Výtěžek z akce se nakonec vyšplhal na 48 772 korun.

„Turnaj je pro nás úspěšný ve chvíli, kdy se vybere dostatek peněz a zároveň jsou účastníci spokojeni. To je pro nás nejdůležitější,” vyzdvihl organizátor Ondřej Porwisz. „Je to fajn, můžeme si tady užít s přáteli, zasportovat si a zároveň podpořit dobrou věc. Za mě určitě palec nahoru. I na baru se přispívá, takže i to pivko může způsobit hodně dobroty,” podotkl člen družstva Průser jak sviňa. Dobročinné klání tedy bylo rozhodně úspěšné ze všech pohledů a organizátoři na něj budou chtít navázat také za rok.