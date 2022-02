Okouzlený poutník nad Dyjí. Procházka okolím Znojma

Hlavní trasa stezky pokračuje po modré značce lesní cestou a pěšinkami kolem Čertova kamene k oblíbené kapli svatého Floriána. a dál ke kapli Panny Marie u Rokytné, oblíbeného místa vycházek zvaného Mariánská studánka. V údolí pod kaplí můžete zejména v předjaří objevit dvoustupňový vodopád. Od kaple cesta pokračuje do místní části Rokytná. Podél řeky Rokytné se můžete vrátit buď zpět do města nebo pokračovat opačným směrem kolem řeky k Budkovicím a dál do Ivančic.

Terasy nad Dyjí jako Macchu Picchu. Hradiště pohledem výletníka