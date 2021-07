Život hmyzu je fascinující. Také vás láká dozvědět se o našich malých spoluobyvatelích něco více? Děkujeme za krásné fotografie panu Josefu Hasíkovi z Mistřína.

Majestátný vzhled Kudlanky nábožné budí smíšené pocity | Foto: Josef Hasík

Focení makrofotografií je můj velký koníček. Je to jiný svět, kdy člověk vlastně vidí to, co za normálních okolností není schopen vidět. Drobné detaily, jako jsou například kusadla, chloupky,články tykadel a podobně. Je úžasné odhalovat tuto krásu života v přírodě, a to mě na tom fascinuje.

Z kolekcí fotografií Makro - hmyz jsem uspořádal i výstavy v Kyjově, Brně či Svatobořicích-Mistříně.