Sobotní program nabídne návštěvníkům festivalu zábavu hned na pěti různých místech. Na hlavním hudebním pódiu Hvězdička se to během odpoledne bude hemžit mixem několika hudebních stylů. Od 15 hodin začnou Bats vs. Cats se svým Británií načichlým indie rockem. Pak nastoupí brněnští Nevermore & Kosmonaut se svým vesmírným folk-rockem. V podvečer k tanci zahraje tradiční romská kapela Four gipsy soul. Jako vzácné hosty uvedeme ukrajinské hudebníky Patsyki z Franeka, kteří Brno navštíví v rámci svého celoevropského turné s podtitulem „Děkujeme!“. Návštěvníky festivalu potěší etno-popem s původními ukrajinskými lidovými motivy a nástroji a texty. Jejich hity jako Vasya OMG či Marichka se pyšní miliony zhlédnutí na YouTube. Jako zlatý hřeb večera vystoupí skupina Zooblasters, už klasicky ve zvířecích maskách. Opice, tygr nebo třeba papoušek to roztočí ve stylu electro swingu, balkánské hudby či housu. „Nebude to jen koncert, ale taneční party!“, slibují sami hudebníci.

Několik tanečních a hudebních vystoupení nabídne také Amari stage na terase romského střediska DROM. Například Marka Kroku v doprovodu Kateřiny Tomkové. Celý program je pod patronací Gejzy Horvátha a Petry Borovičkové. V parku Hvězdička své představení Paramisa – Chytrý hloupý Rom odehraje divadlo Líšeň. Na různých místech parku budou rozmístěny stánky s aktivitami pro děti, které organizuje Amnesty International, Knihovna Jiřího Mahena či Muzeum romské kultury.

Další pódium návštěvníci najdou na takzvaném Náměstíčku pod platany na křižovatce ulic Hvězdová a Bratislavská. Domácí divadelní skupina Káznice Crew zde otevře svou Divadelní zastavárnu, sociální spolek Restart představí módní přehlídku lokální módy a doplňků. Tvůrčí dvojice Laura a Paula, která bude celý Ghettofest moderovat, zde představí svůj podcast. Pauzy během dne zpříjemní svou hudební produkcí DJ Sahi a večer zde zahrají Amigos do pagode 90 de Brno, kteří se následně přesunou do Káznice.

Káznice nabídne program jak v prostoru Stolárny, tak na vnitřním dvorku objektu. Program v 15 hodin otevře Kateřina Tučková autorským čtením ze svého nového očekávaného románu Bílá voda. Následně zahraje elektroakustické uskupení Bios. V exkluzivní premiéře se promítne dokument České televize Galerie Bronx, pojednávající o tvorbě murálů, které vznikly na zdech domů v Bronxu. Poté bude následovat beseda s Martinem Reinerem a výtvarníky a realizátory tohoto projektu. Od 18:30 se návštěvníci mohou připojit k procházce po těchto velkoplošných malbách. Jako další hudební vystoupení nastoupí bluesrockoví The Weathermakers, kteří umí zahrát i na krabici od doutníků či rozbitou lavičku. Celé odpoledne bude k odpočinku a relaxaci přístupná Psychozóna centra Platan. „Ve stínu jurty bude pro všechny zájemce a zájemkyně k dispozici unikátní prostor pro zklidnění a dočerpání fyzických i psychických sil včetně možnosti sebepoznání a kreativního vyžití. U dobrého čaje bude také příležitost probrat individuálně dotazy týkající se péče o duševní zdraví,“ uvádí psycholožka Lucie Želinská. Brazilskými rytmy večer rozezní Káznici Amigos do pagode 90 de Brno a o afterparty se postará Carya ve stylu alternativního triphopu.

V Muzeu romské kultury mohou návštěvníci Ghettofestu navštívit komentovanou prohlídku stálé expozice. Od 16 hodin se zde také uskuteční panelová diskuze s názvem Budoucnost brněnského Bronxu, která se zaměří na bytovou situaci v této části města.

Festival organizuje spolek Tripitaka ve spolupráci s dalšími organizacemi. Vstupné je zdarma.