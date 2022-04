GO kamera po roce opět v Brně. Přijedou slavní fotografové i horolezci

Po roční přestávce se do Brna opět vrací cestovatelský festival s dlouholetou tradicí GO kamera. Po covidem vynucené přestávce se od 21. do 24. dubna již po dvacáté čtvrté sejdou slavní fotografové, dobrodruzi, spisovatelé, cestovatelé i novináři, aby se s diváky podělili o své zkušenosti a zážitky z celého světa. Maraton přednášek a promítání představí 40 účinkujících, letos nově v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

Součástí festivalu bude i výstava Tichomoří s fotografiemi cestovatele Rudy Švaříčka. | Foto: Ruda Švaříček