Břeclavané měli uplynulou sobotu možnost prakticky si ověřit, co fyzicky vydrží jejich chuťové buňky. Druhý ročník festivalu pikantních až pálivých jídel s názvem "Kotle hoří dál" v Břeclavi si nenechal ujít ani pan Miloš Rufer, jr., kterému děkujeme za dnešní příspěvek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.