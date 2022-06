Tento unikátní projekt, který vznikl u příležitosti výročí Základní umělecké školy Veveří, dá žákům příležitost uplatnit své dovednosti v přímé mezioborové spolupráci s profesionálními divadelníky a hudebníky, kteří vedle vlastní umělecké a pedagogické praxe tvoří tvůrčí jádro Ensemblu Opera Diversa. Vzniklo nové hudebně-divadelní dílo, přímo pro žáky a jejich školu (ve spolupráci se Základní uměleckou školou Orchidea).

Psí svět má za cíl připravit všem účastníkům jedinečnou zkušenost, využít své dovednosti získané díky základní umělecké škole a získat nové schopnosti spolupráce, veřejného vystupování i sebeprezentace. Věříme také, že projekt bude pro všechny zúčastněné velkou motivací k dalšímu sebezdokonalování a k ocenění toho, co jim škola poskytuje.

Děj opery:

Kočičí generál Arcikočka vysílá své špiony Papouška a Želvičku na výzvědy do psího světa. Mají za úkol zjistit, čím to, že jsou psi stále oblíbenější u lidí než kočky. Papoušek a Želvička bezelstně plní úkoly a zaplétají se do psího světa, ve kterém se psi připravují na výsadek do světa lidí. Špioni se chtějí zapojit do psí výuky, ale nedaří se jim to. Průvodci psím světem se jim stanou dva psí záškoláci – Rex a Brita, kterým leze škola krkem. Společně se ve psí škole potýkají s paní učitelkou i ředitelem, se svými psími spolužáky šprty či se psími rodiči. Během krátkých scén se dozvíme o tajemství psího světa a soužití s lidmi.



Vladimír Halíček