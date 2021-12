Kromě série akcí bude v Uličce Václava Havla vytvořeno pietní místo, kde bude možné zapálit svíčku či položit květinu.„Dílem Václava Havla se v průběhu let zabývala téměř všechna divadla CED – Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu. I kdyby Husa na provázku nepatřila mezi tři nejdůležitější divadla, která Václav Havel pokládal za divadla svého srdce, sluší se v tento den vzpomenout na osobnost Václava Havla a zamyslet se nad tím, v čem je jeho odkaz inspirativní i dnes.“Shrnuje ředitel CED Miroslav Oščatka.

Součástí akce je výstava v Uličce Václava Havla, věnovaná jeho působení na brněnské divadelní scéně, koncert Kapely Paměti národa či venkovní projekce rozhovorů s Václavem Havlem, pořízených Pamětí národa. Těšit se můžete také na stánek organizace Milion chvilek pro demokracii, který bude tematizovat představu ideálního prezidenta/ky. Vzpomínkový den zakončí hybridní debata, organizována ve spolupráci s Institutem Paměti národa Brno – setkání s názvem Deset let bez Václava Havla se zúčastní: Martin Bútora (politik, sociolog, novinář), Adam Michnik (historik, šéfredaktor Gazeta Wyborcza), Anna Šabatová (bývalá mluvčí Charty 77, veřejná ochránkyně lidských práv), Petr Oslzlý (dramaturg, pedagog).

Kromě zmíněných vzpomínkových akcí bude od 13. prosince do konce roku umístěna na budově Krajského úřadu v Brně na Žerotínově náměstí velkoformátová fotografie Václava Havla od brněnského fotografa Romana France. „Je to vůbec poprvé, co bude v Brně touto formou památka Václava Havla připomenuta. Podobně, jako v Praze na Národním muzeu tak bude na výrazné brněnské stavbě fotografie prezidenta Havla. Jsem moc rád, že se tím Jihomoravský kraj k prezidentu Havlovi veřejně hlásí.” Uvádí Michal Doležel, zastupitel Jihomoravského kraje.

Podrobný program najdete na webu Centra experimentálního divadla, nebo FB události akce.„Spolupráci při akci připomínajících desetileté výročí odchodu Václava Havla velmi vítam. A to nejen kvůli jeho stále aktuálnímu odkazu, ale také kvůli možnosti spojit síly s CED a dalšími organizacemi. Uvedené síťování v dnešní vyhrocené době vysílá pozitivní zprávu, že společně toho více zmůžeme a má to smysl, speciálně v brněnském kulturním provozu. Vnímám to také jako jednu z variant naplňování základního poslání vznikajícího Instiutu Paměti národa. A to připomínat historii 20. století v kontextu dneška a rozvíjet tak občanskou společnost, která pro mě není vyprázdněným pojmem.

