Hospic svaté Alžběty pečuje o pacienty v terminální fázi onemocnění. Tento záměr se rozhodl podpořit hudební soubor Plaisirs de Musique. Původně avizovaný program musel být ale z důvodu nemoci několika interpretů změněn. I přesto se koncert uskuteční, a to díky ochotě slavné zpěvačky a hudebnice Ivy Bittové, která vystoupí společně s Janem Čižmářem. Diváci se tak mohou těšit na skutečně neopakovatelný zážitek.

Iva Bittová vystoupí na Adventním koncertu pro Hospic svaté Alžběty v Brně. | Foto: Deník/ Redakce

„Tato doba je velice náročná pro každého z nás, ale co jiného by nás mělo spojit, než umění a hudba, která promlouvá ke všem univerzálním jazykem. Ať už jsme mladí nebo staří, všichni v závěru života budeme potřebovat pomoc druhých. O to víc si vážím lidí, kteří svou každodenní prací pomáhají pacientům na sklonku jejich života,“ říká Iva Bittová, díky které se bude moci koncert uskutečnit. Stejný názor sdílí i Jan Čižmář ze souboru Plaisirs de Musique, který koncert pořádá: „Velice si vážím toho, že Iva Bittová byla takto doslova na poslední chvíli ochotna zaskočit za naše nemocné hudebníky a podpořit tak záměr vybrat finanční prostředky pro Hospic sv. Alžběty. Věříme, že poselství hospicové péče má hluboký smysl.“ Koncert bude zároveň přenášen živě na Facebooku Hospice sv. Alžběty www.facebook.com/hospicbrno, takže navštívit koncert a přispět bude možné také virtuálně, tedy z pohodlí domova.