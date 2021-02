V pátek 5. února se měl konat klasický ples ZŠ Měšťanská. Ze známých důvodů nebylo možné ples uspořádat, tak jsme se v kolektivu rozhodli uspořádat ples virtuálně. Proto i ten název - 15,5 školní ples, protože je to něco napůl.

Neobvykle se se současným omezením vypořádali na základní škole Měšťanská. Ples si nenechali ujít a uspořádali ho on-line. | Foto: archiv pořadatelů

Jde o to, že od pátku 5.2. do pátku 12.2. se konal virtuální ples, kdy jeho konečným výstupem bude video složené z příspěvků (fotek a videí) od rodičů, dětí a přátel školy, jak tancují v obývácích, na zahradách a dalších místech. Během plesu mohou zájemci zodpovídat každý den otázku do tomboly z prostředí naší školy, každý den v tomto týdnu jsme navíc připravili kulturní vystoupení. Vše vyvrcholilov pátek vyhlášením tomboly a zlatým hřebem programu - tanečním vystoupení zaměstnanců školy.