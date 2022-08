Rodák z Limy v Peru vystupoval jako sólista mimo jiné s Los Angeles Philharmonic, Orchestra of St. Luke's, New York Chamber Symphony a Presidential Symphony of Ankara v Turecku. Mezi jeho americká recitálová vystoupení patří New York Alice Tully Hall a Metropolitní muzeum umění, Washingtonská knihovna Kongresu, Palác výtvarných umění v San Francisku a Da Camera Society v Los Angeles. Mezinárodně přednášel recitály v Evropě, Asii a Latinské Americe. ‎

Jorge Caballero je profesorem kytary na University of Toronto a Kean State University.‎

Celý kytarový festival v Brně měl na starosti jeden z nejlepších českých kytaristů, Vladislav Bláha. Je to jediný univerzitní profesor kytary v České republice a jediný český kytarista, který hrál například v Carnegie Hall v New Yorku a nedávno se vrátil z další cesty po USA.

Miloš Rufer, jr.