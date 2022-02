Zdroj: Youtube

Když bylo "skácelovek" víc, napadlo mě je nahrát a dát veřejně na Youtube. Třeba moje pojetí Skácelových básní někoho dalšího osloví a může se těšit jeho nádhernými, nadčasovými verši i s mým doprovodem.

Boris Haša

O Janu Skácelovi. V roce 1948 nastoupil Skácel do Rovnosti coby kulturní referent. Jeho texty zdobily stránky novin po čtyři roky, poté jeho kariéra směřovala do brněnského rozhlasu. Následně se stal šéfredaktorem kulturní revue s názvem Host do domu, kde se setkal s řadou dalších významných osobností. Život Jana Skácela vyhasl deset dní před sametovou revolucí, 7. listopadu 1989.

Tvorbu a život významného spisovatele připomene na jihu Moravy v následujících měsících také řada kulturních akcí.

