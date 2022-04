Teď už potkáte jaro, kamkoliv se podíváte. V lesích a u cest najdete malebné jarní kvítky, barevnější a veselejší jsou i zahrady. A do křehké krásy se odívají i sady. Meruňky kvetou ve Velkých Pavlovicích i Śakvicích. Za krásné fotky děkujeme Oldřichu Otáhalovi a Miroslavě Jakubčíkové.

Rozkvetlé meruňky v Šakvicích. | Foto: Miroslava Jaubčíková

Teď jen aby nepřišly ještě ošklivé jitřní mrazíky, keré by tu krásu zmařily a sadařům i lidem na zahrádkách pokazily vyhlídky na bohatou úrodu do knedlíků, kompotů a na pálenky. Snad všechno dobře dopadne a pilné včelky stihnou včas opylovat a meruňky po brzkém květu dobře nasadí na vydatnou úrodu. Podívání je to v každém případě právě teď krásné. Nahlédněte do naší galerie.