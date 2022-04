Vysoko nad Pavlovem září do kraje z vrcholků pálavy zřícenina hradu Děvičky. Oblíbené místo vycházek a rozhledů do krajiny široko daleko i na Nové Mlýny je právě teď na jaře o to přitažlivější, že příroda kolem je už v plném květu. I kdybyste nedošli až nahoru, můžete se potěšit třeba kvetoucími kosatci.