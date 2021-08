Vůbec poprvé v Brně zahraje historicky nejmladší hudebník nominovaný na Grammy v jazzové kategorii – stále ještě náctiletý Joey Alexander rozezní Cabaret des Péchés 16. listopadu se svým triem. „Finální program letošního jubilejního ročníku tak čítá 18 festivalových večerů, během nichž vystoupí přes 30 kapel. V druhé polovině srpna ještě oznámíme podrobnosti k již tradiční off-programové koncertní sérii Tension a pak už se budeme těšit, až 29. srpna vše vypukne oslavou 20 let festivalu v Divadle Husa na provázku, kde se v neformálním prostředí představí především domácí jazzová špička,“ říká programový ředitel festivalu JazzFestBrno Vilém Spilka. Kompletní program a vstupenky jsou k dispozici na webu jazzfestbrno.cz.

Gerald Clayton se za dvanáct let kapelnické aktivity může pochlubit pěti vlastními alby, řadou studiových projektů v roli sidemana a bezpočtem vystoupení po celém světě. The New York Times jej ocejchoval přízviskem „výrazná a autoritativní osobnost“. Clayton tak směle může nastoupit cestu k zanechání vlastní trvalé stopy v letité a bohaté jazzové tradici. Jeho nejnovější nahrávka Happening: Live at the Village Vanguard je připomínkou umělecké svobody doby předcovidové. Vyšla na Blue Note, labelu reprezentujícím rodinné stříbro jazzu, mezi něž Clayton už dnes rozhodně patří. Do Brna zamíří Clayton již podruhé a opět se svým dlouhodobě fungujícím triem, tedy sestavou, ve které dokáže zazářit vůbec nejvíce. „Snažím se ignorovat škatulkování, žánrové rozdíly. Soustředím se na vytváření poctivé a upřímné hudby a spolupráci s lidmi, jejichž myšlenky rezonují s mými vlastními,“ říká Clayton.

Shai Maestro si vydobyl úspěch u publika v proslulých newyorských klubech i jinde ve světě se svým triem, s nímž vydal řadu velmi oceňovaných nahrávek – Shai Maestro Trio, The Road to Ithaca, Untold Stories, The Stone Skipper a The Dream Thief. Nyní přijíždí do Brna, své oblíbené destinace, představit především repertoár ze svého posledního alba Human, které vyšlo, jak už je u Shaie zvykem, na prestižním labelu ECM. Je to vůbec poprvé, kdy jej návštěvníci uvidí jakožto kapelníka kvarteta. Triovou formaci totiž rozšířil o trumpetistu Philipa Dizacka. „Když Philip hraje na trubku, zní mi to, jako kdyby šlo o lidský hlas, který ke mně promlouvá. Umí přes trubku i křičet nebo šeptat. Přibrání Philipa k původnímu triu nás posunulo na úplně novou úroveň. Jako kdybychom v automobilu najednou nalezli tajný převod a zařadili na jinou rychlost. Pustili jsme se do zcela nového dobrodružství,“ vypráví Maestro a těší se, až se po koncertním půstu stane součástí tohoto dobrodružství i živé publikum.

Joey Alexander, vlastním jménem Josiah Alexander Sila, se věnuje vlastní tvorbě i personalizovaným interpretacím pečlivě vybraných převzatých písní. Jeho nejnovějším počinem je album Warna, kterým debutoval u Verve Records. Alexandrovo mládí může ve srovnání s vyzrálostí jeho projevu mnohé návštěvníky koncertů šokovat, ale jeho hudba především překvapuje sdělností a energií. V New Yorku se poprvé uvedl v pouhých jedenácti letech, kdy vystoupil na každoročním galavečeru v Jazz at Lincoln Center. Alexander překvapil publikum lyrickým ztvárněním Monkovy Round Midnight a dal vzpomenout na jazzovou legendu Herbieho Hancocka, který taktéž jako zázračné dítě ve stejném věku debutoval s Chicago Symphony. Joey od té doby získal tři nominace na cenu Grammy a dvě ze čtyř jeho předchozích alb se umístila na prvním místě v žebříčku Billboard Jazz Albums. Vystupoval také s Waynem Shorterem a Esperanzou Spalding pro prezidenta Obamu a jeho ženu v Bílém domě v rámci Mezinárodního dne jazzu. V roce 2019 debutoval ve vyprodané Carnegie Hall. Jeho brněnská premiéra v Cabaret des Péchés je tak zároveň výjimečnou příležitostí vychutnat si tento hudební talent z bezprostřední blízkosti v komorním prostředí.

Kompletní informace o programu a vystupujících najdete zde.

Program

29/08/2021 Divadlo Husa na provázku JAZZFESTBRNO 20 LET

16/09/2021 Cabaret des Péchés GERALD CLAYTON TRIO

25/09/2021 Cabaret des Péchés SHAI MAESTRO QUARTET

19/09/2021 SVČ Lužánky JAZZFESTBRNO DĚTEM

26/09/2021 Divadlo Husa na provázku JAROSLAV UHLÍŘ 70, VINCENC KUMMER 80

28/09/2021 Sono Centrum BILL FRISELL

Bill Frisell, foto: Paul MooreZdroj: se souhlasem pořadatelů

04/10/2021 Sono Centrum ERIK TRUFFAZ QUARTET

18/10/2021 Sono Centrum CHRIS POTTER TRIO

24/10/2021 Divadlo Husa na provázku CAMILLE BERTAULT

07/11/2021 Sono Centrum ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA feat. DAN BÁRTA: 100 LET GUSTAVA BROMA

11/11/2021 Bobycentrum MARCUS MILLER

15/11/2021 Cabaret des Péchés KAREL RŮŽIČKA QUARTET

16/11/2021 Cabaret des Péchés JOEY ALEXANDER TRIO

17/11/2021 Sono Centrum DAVE WECKL / TOM KENNEDY PROJECT

21/11/2021 Cabaret des Péchés BERNHARD WIESINGER QUARTET FEAT. DAVID KIKOSKI, LUKÁŠ ORAVEC ORCHESTRA

24/11/2021 Cabaret des Péchés NIKOL BÓKOVÁ TRIO, LIBOR ŠMOLDAS NYC TRIO

Nubya Garcia, foto: Adama JallohZdroj: se souhlasem pořadatelů

28/11/2021 Sono Centrum NUBYA GARCIA

01/12/2021 Sono Centrum GOGO PENGUIN

16/12/2021 Janáčkovo divadlo LIZZ WRIGHT

04/02/2022 Sono Centrum JACOB COLLIER

09/04/2022 Sono Centrum DELVON LAMARR ORGAN TRIO

26/04/2022 Sono Centrum PET METHENY: SIDE-EYE

Radek Babička

JazzFest Brno