Veškeré dění v Rosicích teď startuje u platanu na náměstí. Od začátku listopadu zde má stánek projekt Rosice hravě, tedy spojení zdejšího Střediska volného času Rubiko, Rodinného centra Kašpárkov a Lesního klubu Přeslička. Každý týden připravují speciální tématické aktivity pro zájemce jakéhokoliv věku, aby se zabavili venku, doma i u obrazovek.

Po podzimní, svatomartinské sérii nebo připomenutí 17. listopadu jsou na řadě advent a Vánoce. Už k předešlým tipům a nápadům každý týden přibudou další tři navíc, čistě s vánoční tematikou. A název Trochu jiný advent. "Přinesou jej tři svatí a pramáti Eva. Těšit se můžete na tvořivé dílny, rozhlasovou pohádku o čertech nebo štědrovečerní šifrovací procházku," popisuje Stanislav Oplatek ze SVČ Rubiko a dodává, jak se Rosice hravě zrodilo: "Náhodou. Po úspěšném Dobropodzimu jsme si lámali hlavu nad tím, jak při stále přísnějších protiepidemických opatřeních zlepšit ostatním náladu a připomenout si, že je na světe jsou i jiné věci, než koronavirus. A tak jsme si 30. října s Kašpárkovem a Přesličkou sedli a 1. listopadu dali dohromady web, na kterém se každý týden objevují nové aktivity a inspirace spojené s aktuálním časem," pozvali pořadatelé.

Děti mohou napsat Ježíškovi, hodit dopis do schránky a mohou se těšit na odpověď přímo od samotného Ježíška. Přání lze vjádřit obrázkem nebo slovy. Dopis je možné do velké dřevěné schránky hodit do středy 18. prosince. Vedle schránky má své místo tradiční rosický betlém. Hlavně pro malé děti, které by Vánoce měly nejraději hned, je určena adventní procházka s úkoly. Kolem 13. prosince, kdy chodíval Rosicemi průvod svaté Lucie, by se měla v nabídce objevit i desková hra. V plánu je také adventní tvoření s příběhem nebo výroba krmítek.

Teď však všechny členy Rosice hravě zaměstnává pochůzka Mikuláše, čerta a anděla. "Mikuláš se svými pomocníky nepůjde k nikomu přímo do bytu, ale zazvoní, děti vykouknou z okna, balkonu nebo ze dveří, Mikuláše můžou pozdravit a zamávat mu. Ti odvážnější si s čertem a andělem mohou třeba zazpívat. Pro všechny bude připraven malý balíček v podobě ovoce a sladkostí, který Mikuláš nechá u dveří nebo za oknem," popisuje Lenka Urbančíková z Kašpárkova.

Kašpárkov chce také udělat radost dětem z rodin, keré mají hluboko do kapsy a zapojil se už poněkolikáté do akce Krabice od bot. Zájemci mohou krabici naplnit dárky pro děti určitého věku a přinést po domluvě do Kašpárkova na zámek.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan