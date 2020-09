V knihovnách, které se do projektu zapojí, bude pro malé i velké návštěvníky probíhat doprovodný program, jehož součástí budou besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, diskuse, workshopy, vernisáže, čtení pro nejmenší, nebo i autorská čtení pro dospělé.

Součástí projektu je i soutěž na téma "Svět v obrazech" pro děti z jihomoravského kraje ve věku od čtyř do patnácti let, které se do ní mohou přihlásit prostřednictvím velkých městských či malých, obecních knihoven, a to jako jednotlivci nebo v kolektivech. Probíhat bude opět ve třech tvůrčích disciplínách: literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě a v jejich podkategoriích, jako například libovolný literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, krátký film a další. V minulém ročníku se do projektu zapojilo celkem 50 jihomoravských knihoven a proběhlo v nich na 150 doprovodných akcí, kterých se zúčastnilo bezmála 6 000 dětí včetně rodičů a prarodičů.

Knihovny se mohou do projektu začít hlásit už nyní a soutěžící pak od září. Z regionálního kola vzejdou vítězové v jednotlivých tvůrčích a věkových kategoriích, kteří se utkají v krajském kole. Slavnostní vyhlášení nejlepších z nich proběhne v prosinci ve dvou fázích, přičemž závěrečné vyhlášení budou hostit již tradičně prostory Hvězdárny a planetária Brno. Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií budou oceněni diplomem a převezmou věcné dary z rukou ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka, který o projektu říká: "Jižní Morava čte je projekt, který má samozřejmě svůj smysl už tím, že podporuje čtení a tím i kritické myšlení. Díky němu je však vidět i knihovní síť jako taková. Ukazuje se přitom, jak velkou roli pro rozvoj občanského a komunitního života mohou mít knihovny - a tedy vlastně konkrétní knihovnice a knihovníci. Tedy ti, kteří svoji práci a své poslání berou vážně."

Patronem projektu je i nadále oblíbený český spisovatel a ilustrátor dětských knih, držitel řady významných literárních ocenění včetně Magnesie litery za knihu pro mládež, Pavel Čech, který k poslání této iniciativy říká: "Na besedách s dětmi se snažím mluvit o tom, co dělám, ukázat jim kouzlo malování nebo kouzlo knih. Když alespoň v očích jednoho uvidím jiskřičku zájmu, pak mám pocit, že to mělo smysl, že u knih nebo třeba i tvoření alespoň ten jeden zůstane."

Organizační a ostatní noviny v rámci projektu budete moci sledovat na facebookovém profilu https://www.facebook.com/jiznimoravacte/.

KATEŘINA BARTOŠOVÁ