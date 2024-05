Odpracoval jsem čtřicet roků v dopravě a logistice, které jsou mým koníčkem. Nemám šest maturit z dopravní průmyslovky, v dopravě, kterou jsem si prošel od závozníka až v případě potřeby po dispečera, jsem dostal tu nejlepší školu, "školu života". Přesto všechno je několik věcí které se snažím pochopit, ale nedaří se mi to. I proto zkouším, jestli mi to někdo z čtenářů dokáže vysvětlit?

Nedávno jsem si přečetl v novinách, že se od nového jízdního řádu ČD budou v jihomoravských vlacích rušit vlakvedoucí a průvodčí. Toto bylo zdůvodněno, že dojde k úspoře nákladů, kdy uspořené prostředky budou použity ke zlepšení služeb v dopravě. Nevím, co toto opatření přinese v provozu, ale mám obavy, že ve vlacích bude ještě méně platících cestujících a nevím, jestli se tímto opatřením zlepší bezpečnost v dopravě na kolejích.

I když si to možná nepřipouštíme, průvodčí ve vlaku má plno důležitých úkolů, které asi neznáme. Kromě kontroly jízdenek a případného prodeje jízdenek se stará o pořádek ve vlaku, případně musí i vyřešit, pokud se stanou, různé mimořádné situace, na zastávkách vypravuje vlak. To je pro bezpečnost provozu velmi důležité, protože strojvůdce ze svého stanoviště nevidí na dveře v celé soupravě, zvláště když v zastávce stojí souprava v oblouku. V takovém případě není problém někoho přivřít mezi dveře. I když by vlak měl mít zařízení, aby se s přivřenými dveřmi nerozjel, můžete mi zaručit, že toto zařízení bude vždy funkční?

Další důležitá věc při cestování je nákup jízdenky. Jízdenka je také velmi důležitá věc, protože tím, že si koupím jízdenku, vlastně uzavřu s dopravcem smlouvu, že mě dopraví do cíle mé cesty co nejkratším směrem a bez zbytečného přesedání. Pokud se zruší pokladny na nádraží, nebo nebude průvodčí ve vlaku, kde si koupím jízdenku? Chytrý telefon nemám, ani po něm nijak netoužím, to si jej budu muset koupit jen proto, abych si s jeho pomocí mohl koupit jízdenku jen proto, že pojedu jednou za tři čtvrtě roku vlakem?



Budou otevřená centra Kordisu, kde si budu moci koupit papírovou jízdenku, ale jak to mám udělat, když budu muset jet v době, kdy není toto centrum otevřeno? Kdo mi prodá jízdenku a co mám dělat, když náhodou bude ve vlaku revizor z Kordisu a já budu bez jízdenky, protože nebudu mít možnost si ji koupit? Jak se to bude řešit? Tím, že se zruší průvodčí ve vlaku, také může dojít i k nechtěnému úniku tržeb, protože i kdyby cestující chtěl, nebude mít možnost si jízdenku koupit.

Možná, že se na tento problém dívám špatně, také je možné, že nemám pravdu, proto budu rád, když mi někdo vysvětlí, v čem se pletu a v čem nemám pravdu.

Zajímá mě doprava a poválečná historie nákladních automobilů a autobusů, které byly u nás v provozu, také mě zajímá historie závodů ČSAD. Jsem v důchodu, chodím na procházky, při tom se dívám kolem sebe "jak jde život". Přeji vám všem jen klidné dny.