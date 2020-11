Šest velkých kousků puzzle se jmény zdejších obcí složil Mikroregion Kahan. Finanční částkou podpořil projekt Spojme Česko, který má za úkol přinést dostatek prostředků na plánovaný dětský hospic. Bude stát v blízkém Brně a přispět na něj může každý.

Šest velkých kousků puzzle se jmény zdejších obcí složil Mikroregion Kahan. Finanční částkou podpořil projekt Spojme Česko, který má za úkol přinést dostatek prostředků na plánovaný dětský hospic. | Foto: archiv pořadatelů

Těžká nemoc či náhlé onemocnění s fatálními následky a odcházení dítěte je něco, na co se žádný rodič nemůže a nedokáže připravit. Dětská hospicová péče Dům pro Julii by rodinám chtěla umožnit prožít těžké chvíle v atmosféře naplněné láskou, porozuměním, bezpečím. A především spolu. Zařízení s paliativní péčí pro nejmenší by měl vyrůst v Brně, na papíře je projekt, řeší se pozemky a shání prostředky.