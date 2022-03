Opuštěná zlatá klec. Zmizeli. Zůstal americký sen, fotky a květované tapety

Za odborným výběrem her i komplikovanou organizací herní části turnaje stojí pracovníci z HRAcího a DEskového Centra Legie z Hradce nad Moravicí. Jsou to praví odborníci na deskovky a je to znát. Vypracovali složitý herní algoritmus, který byl připraven tak, aby si každý soutěžící zahrál s každým a vítězové postupovali v průběhu napínavého dopoledne až ke zisku nejvyššího bodového skóre. Na dodržování pravidel dohlíželi čtyři zdatní rozhodčí. Před polednem bylo již možno vyhlásit jak vítězné týmy, tak nejúspěšnější jednotlivé hráče, kteří nasbírali nejvyšší počet bodů. Všichni výherci obdrželi skvělé ceny – balíčky krásných deskových her, které se jen tak neomrzí. Oceněna byla první tři místa soutěžních týmů a první tři místa nejlepších jednotlivců. Vítězné místo v soutěži týmů získali žáci ZŠ a MŠ Telnice, nejúspěšnějším hráčem byla pak zvolena Lucie Kovaříková ze ZŠ a MŠ Pozořice.

Turnaj v logických a deskových hrách je jednou z aktivit dlouhodobého projektu MAP Šlapanice, do kterého je zapojeno 51 základních i mateřských škol z okolí Brna.

Eva Kreizlová

MAP Šlapanice