Kam o pololetních prázdninách? Zkuste Ledové Brno

Déle než dvacet let pořádá Pionýr akci Ledová Praha, při níž mohou děti během pololetních prázdnin od 3. do 5. února navštívit zajímavé turistické cíle za výhodnější vstupné či zdarma. Podruhé Pionýr akci rozšířil do dalších měst v republice. Jedním z nich je i Brno.

Akce Ledová města nabízí o pololetních prázdninách možnost navštívit zajímavé turistické cíle v Brně a dalších městech za výhodnější vstupné či zdarma. | Foto: se svolením pořadatelů

Ledové Brno 2023 je ojedinělou akcí a nabízí účastníkům nezapomenutelné zážitky – ať se jedná o dětské kolektivy, nebo rodiny s dětmi. Účastníci mohou při procházce městem využít nabídku zvýhodněného vstupného (či i vstup zdarma) do řady známých institucí. Vstupenkou je tzv. Ledová karta, která je k vyzvednutí v Informačním centru pod krokodýlem, Radnická 8, Brno od 9:00 do 18:00 hodin. Karty jsou zdarma, ale musí je mít každý účastník, dítě či dospělý. Pro více informací o Ledových městech navštivte oficiální webové stránky ledovamesta.pionyr.cz, kde najdete podrobné informace o zapojených místech a jejich otevírací době. V Brně je dobré nenechat si ujít Technické muzeum, hrad Špilberk či bezmála kilometrový labyrint pod Zelným trhem.