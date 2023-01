Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl v Brně 21. 1. 2021, aby pomáhal jihomoravským kočičím útulkům, které jsou stejně jako ostatní v Česku odkázány pouze na dary dobrých lidí. Finančně podporuje pouze osobně ověřené útulky, které pomáhají stovkám koček ročně. Při posledním sčítání jich měly v péči 913.

Kryšpín pro podporované útulky zřídil společnou veřejnou sbírku s transparentním účtem číslo 2501927911/2010, provozuje pro ně dobročinný e-shop, pořádá on-line aukce a charitativní akce jako je třeba Den koček s Kryšpínem, který se letos v Brně uskuteční 12. 8. 2023 a bude to již potřetí. K 12. 12. 2022, kdy proběhlo zatím poslední dělení peněz z veřejné sbírky, pomohl Kryšpín celkem třinácti útulkům částkou 1.547.645 Kč.

"Aktuálně trvale podporujeme osm osobně ověřených soukromých útulků, které pečují o stovky jihomoravských koček, jeden z útulků "máme" na severní Moravě. Je smutné, že nebýt těchto azylů a dobrých lidí, kteří jim finančně pomáhají, nikdo se o kočky v nouzi nepostará," popisuje zakladatelka Charitativního kočičího spolku Kryšpín Lenka Němcová.

V Jihomoravském kraji, kde spolek především působí, není ani jeden obecní kočičí útulek, pouze tři smíšené. Dle statistik zde žije 1.184.345 obyvatel a oficiální kapacita registrovaných jihomoravských útulků k 1. 1. 2023 je pouhých 1.342 koček. Většinu míst, konkrétně 1.151, nabízí navíc útulky soukromé.

Přitom finančně utáhnout takový útulek není vůbec jednoduché. "Když bychom počítali s průměrnou částkou 500 Kč za kočku na měsíc (většinou je to dvojnásobek) jedná se při posledním sečteném počtu koček v péči námi podporovaných útulků (913 koček) o 456.500 Kč měsíčně. Proto jsme vznikli, abychom provozovatelkám útulků se sháněním peněz pomáhali a ony se mohly více věnovat přímé péči o kočky," popisuje Lenka Němcová.

Většina těchto útulků je provozována na čistě dobrovolnické bázi, tedy bez nároku na honorář. Také Kryšpín je striktně neziskový a 100 procent financí z veřejné sbírky posílá útulkům. Ty pak finance použijí na to, co je zrovna potřeba. Koupí krmení, stelivo, vybavení útulků, zdravotnický či úklidový materiál nebo zaplatí faktury za veterinární péči. Ty tvoří přibližně polovinu nákladů útulků. Přijaté kočky potřebují otestovat, odčervit, naočkovat a velmi často taky vyléčit nemoci či zranění. U zubožených koček a koťat jdou náklady za léčbu jedné kočky i do desetitisíců. Časté bývají operace po srážce autem, stomatologické operace nebo celkové rekonvalescence zubožených koček, které dlouho žily bez potřebné péče tzv. na ulici. Ty třeba potřebují okamžitě infuzi.

Proto všechny útulky nabádají ke kastraci koček, které jsou jedinou humánní prevencí jejich přemnožení a utrpení. Útulky praskají ve švech, chybí jim finance a koček, které potřebují pomoc, bohužel přibývá. Z jedné nevykastrované kočky může být za 8 let až 2 miliony koček a kastrovat je samozřejmě nutné nejen kočky, ale i kocoury. "Kočka opravdu nemusí mít alespoň jednou za život koťata a kocour nepřestane lovit myši, když jej vykastrujete. To jsou nesmyslná klišé a výmluvy. A že chcete koťátko? Zachraňte nějaké z útulku. Lidé jich od jara do podzimu vyhazují stovky do polí, lesů, luk, a dokonce do popelnic" apeluje na konec kočičího utrpení Němcová.

Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl před dvěma lety v době covidové v Brně, aby udělal svět o kočičí chlup lepším a aby pomáhal jihomoravským útulkům pomáhat. Podporuje osm pečlivě vybraných a osobně ověřených útulků a tím stovky opuštěných koček najednou: jihomoravské Opuštěné kočičí tlapky, Kočky u Katky, Kočičí depozitum Flíček, Útulek Tibet z. s., Kočičí azyl Znojemsko, Jiřina Skoumalová azyl, Depozitum Jana - Šance mít domov a na severu Moravy Azyl Gaia Hanušovice.

Transparetní účet veřejné sbírky: 2501927911/2010