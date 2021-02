„To kouzlo doby mě tady okamžitě uhranulo,“ vzpomíná Václav Mařík na chvíli, kdy v listopadu zareagoval na výzvu tehdejší odcházející nájemkyně a přišel se do Ery podívat. Pandemická situace s nemocí Covid-19 uvrhla pohostinství, stejně jako řadu dalších odvětví podnikání, do pozice obtížně udržitelného čekání na „lepší časy“ s prodejem pouze přes výdejní okénko a v omezeném čase. Václav si nechtěl nechat ujít příležitost, takže akceptoval výši odstupného i nájmu, odpovídajících pochopitelně povaze objektu. Podnikavý třicátník Mařík se loni v září oženil s Adélou, s níž už šest let provozují Forza Caffe na Bendlově ulici v „blekfíldu“. Neutěšený sklepní prostor tam proměnil v útulnou kavárnu a oblíbené místo setkávání. Kromě toho Václav platí za velkého znalce rumů a díky své mimořádné rumotéce provádí nevšední degustace. A zatímco se původní kavárna na Bendlově ulici mění v bistro, exkluzivní rumotéka se stěhuje do Ery.

Autorem projektu kavárny Era byl Josef Kranz, znalec mimořádně vyspělé soudobé holandské architektury a zásad avantgardního hnutí De Stijl. Kranz avárnu Era kreslil v době, kdy pracoval v ateliéru architekta Bohuslava Fuchse, který právě navrhoval slavný, jen 8 metrů široký hotel Avion na České ulici, jenž tak s Erou z pochopitelných důvodů sdílí řadu pozoruhodně podobných funkcionalistických rysů. Spolu s Avionem a blízkou vilou Tugendhat, dostavěnou jen o rok později, je kavárna Era jedním z nejvýznamnějších příkladů funkcionalismu v Brně.

Václav ani Adéla nepatří k těm, co v době problémů skládají ruce do klína, proto se hned po Vánocích, ještě před koncem loňského roku, pustili do práce. Kavárna Era před desíti lety prošla rekonstrukcí, jež ji v podstatě vrátila do původní, prvorepublikové podoby. Maříkovy přesto čekala řada dílčích oprav včetně protékající střechy nebo zanesených odpadů.

Pochopení záměru Maříkových a kouzla kavárny Era napoví, že mezi vášně mladých manželů patří historie a klasická literatura, s níž mimochodem pod značkou Forza Caffe také obchodují. Právě proto se žádné významnější úpravy neplánují. „Pro naše zákazníky chystáme zážitky v duchu prvorepublikové noblesy s prvotřídní kuchyní, kvalitními nápoji a přátelským přístupem,“ popisuje Václav Mařík. Do částečně odděleného salónku v patře nově vestavěli rumovou stěnu. Zásadním předpokladem je právě unikátní, díky ohromným oknům nezvykle prosvětlená budova kavárny Era s jedinečným centrálním schodištěm, propojujícím obě podlaží, a sestavou čtyř úrovňových i nadzemních teras.

Václav k novinkám dodává: „Do prostoru již na inzeráty od soukromníků nakupujeme vzrostlé okrasné květiny druhů, oblíbených v období První republiky. V přízemí se po renovaci mechaniky objeví unikátní klavír, jenž byl vyroben ve stejném roce, kdy byla otevřena Era, a vlastnil jej jeden z žáků Leoše Janáčka. A kdo ze světově proslulých Brňanů byl v době otevření Ery slavnější než on?“ Maříkovi totiž plánují členitý interiér kavárny Era otevřít i pro hudebníky, včetně nadějných studentů Konzervatoře a JAMU, a strohé stěny rozehrát výstavami místních výtvarníků. Samozřejmostí by se měly stát rovněž módní přehlídky nebo svatby. „Za První republiky byla kavárna místem setkávání české inteligence, a právě společenský a kulturní rozměr bychom Eře rádi navrátili,“ dodává Adéla.

I v současném, vládními nařízeními omezeném období pracují již v kavárně Era naplno. Šéfkuchař s bohatými zkušenostmi ze zahraničí každý den v týdnu nabízí vždy jednu polévku a dva hlavní chody, a to od 11. až do 21. hodiny. Dostupnost Ery nyní dále paradoxně zlepšují podmínky rekonstrukce blízké Lesnické ulice: přímo před kavárnou totiž staví autobus 46, projíždějící Černými Poli, a to v obou směrech linky.

„S kavárnou Era to myslíme opravdu vážně a nechceme ponechat nic náhodě,“ uzavírá Václav Mařík. Naráží přitom na historii Ery v druhé polovině 20. století. Na konci 50. let byla znárodněna a do své správy ji získal podnik Restaurace a jídelny Brno II, jenž z ní udělal pivnici. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, když už někdejší kavárna Era byla zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek (1977), v ní další správce – nedaleká Vysoké škola zemědělská – vybudoval výpočetní středisko. To s sebou přineslo další nežádoucí zásahy do už tak velmi zdevastované stavby, z níž se dochovaly kromě křivkového schodiště v podstatě jen obvodové zdi. Později už byla kdysi hrdá kavárna Era jen skladištěm blízké základní školy a po roce 1989 se stav její statiky stal kritickým. Teprve začátkem devadesátých let objekt restituovali potomci původních majitelů a začala dlouhá a náročná cesta k obnově jejího někdejšího lesku.

JIŘÍ DUCHOŇ