Hrad je otevřený denně kromě pondělí od deseti dopoledne do čtyř odpoledne. V říjnu je pak provozní doba o hodinu kratší. Ve stejný čas je přístupná i Vrchnostenská zahrada. Získala svou podobu z 19. století.

Ještě do 28. září mohou lidé obdivovat interiéry hradu Pernštejn vyzdobené podzimními vazbami z květin a plodů. | Foto: Petra Jandová Dittrichová

Barevný podzim dorazil na Pernštejn, aby návštěvníkům připravil nádherné výhledy do okolí a rozzářil nově obnovenou Vrchnostenskou zahradu. Za působivé snímky děkujeme Petře Jandové Dittrichové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.