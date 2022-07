A tak se v Ivančicích sešli nadšenci do deskových her, a to nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a z Ukrajiny. Během týdenního pobytu se účastníci seznámili s téměř stovkou deskových her, z nichž většinu si i zahráli. Rovněž si vyzkoušeli různé typy únikových her (karetní, v místnosti, venkovní a jiné).

Nešlo však jen o to hry poznat a zahrát si je, ale také je umět vhodným způsobem využít při realizaci různých příměstských a pobytových táborů. Účastníci měli rovněž za úkol vytvořit pomocí deskových her nějaké vlastní zajímavé aktivity pro děti, což se všem podařilo. O zábavu a společenský kontakt nebyla nouze. Zázemí ve Středisku volného času Ivančice bylo velmi příjemné a vstřícné, a to po všech stránkách, od ubytování, stravování, poskytnutí potřebných prostor, až po skvělé lektory, kteří uměli zaujmout a nadchnout, a hlavně neúnavně vysvětlovat pravidla her, hrát spolu s účastníky a poukazovat na možné využití her při nejrůznějších aktivitách s dětmi.

Setkání ukázalo, že u deskových a únikových her vůbec nezáleží na věku či státní příslušnosti, stačí jen mít chuť si hrát. Zjistili jsme totiž, že neplatí jen, kdo si hraje, nezlobí, ale také kdo si hraje, nestárne.

Eva Schneiderová, účastnice kurzu