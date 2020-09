Písničky s harmonikou i společné grilování si užívali klienti Chráněného bydlení Nosislav. Setkání pomohl financovat projekt společnosti dm drogerie Propojujeme generace.

Společné letní grilování si užili klienti Chráněného bydlení Nosislav. | Foto: archiv pořadatelů

Chráněné bydlení Nosislav je pobytová služba, kde deset seniorů našlo domov a s pomocí asistentek se snaží zapojit do běžného života. Snahou domova je začlenění se do života v obci. Díky spolupráci s Mateřským centrum Nosislávek mají klientky možnost sdílení radosti a na chvilku se vrátit do dob, kdy vychovávaly své děti. Při společném tvoření, zpívání, pečení perníčků, mají možnost vzpomínat na dobu, kdy byly matky. Každá návštěva děti je vnesení radosti a otevření prostoru pro vzpomínky.