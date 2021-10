Poprvé v českém vydání přichází na knihkupecké pulty detektivní příběh o záhadném zmizení tehdejšího majitele vily pana Alfreda Löw-Beera.Událost, která může zaujmnout nejen obyvatele Brna nám přiblížil Pavel Žára z Muzea Brněnska. Děkujeme za zajímavé pozvání.

Vila Löw-Beer v Brně. Fotogalerie pochází z otevření po rekonstrukci v roce 2015. | Foto: fotoarchív SVČ Lužánky

Kniha, jejíž děj se odehrává v období Protektoru, nese název „Tanec s gestapem“. Pátrání se na žádost Alfredovy rodiny ujal bývalý agent britské tajné služby sir Paul Dukes, který své vzpomínky bezprostředně sepsal do autobiografického románu. Dílo s původním názvem An Epic of the Gestapo vyšlo knižně pouze jedenkrát, v roce 1940 ve Velké Británii.